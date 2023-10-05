«Это позор»: экс-советник Пентагона оценил просьбы Зеленского о помощи Макгргеор назвал отвратительными постоянны просьбы Зеленского о помощи

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает выпрашивать у США миллиарды долларов, при этом Вашингтон не может отследить, на что именно уходят предоставляемые Киеву средства, написал в Twitter (Х) бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. Он назвал ситуацию позорной, а поведение украинского лидера — отвратительным.

Поведение Зеленского отвратительно. Он отправил десятки тысяч своих соотечественников на смерть. Каждые несколько минут он открывает свой рот и просит очередной миллиард долларов у США, и у нас нет возможности отследить, куда уходят наши деньги. Это позор, — написал Макгрегор.

Ранее американский миллиардер Илон Маск раскритиковал Зеленского за постоянные просьбы к западным союзникам о финансовой помощи, сделав его героем мема. Он опубликовал в соцсети картинку персонажа, которому приделали «страдающее» лицо украинского лидера, просящего о помощи.

В ответ Киев обвинил Маска в «распространении российской пропаганды». В Верховной раде опубликовали аналогичный мем, но уже с изображением миллиардера. Кроме того, спикер украинского парламента Руслан Стефанчук припомнил Маску неудачи в попытках покорить космос, отметив, что тот оказался «по уши в дерьме».