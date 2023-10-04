Baza: в МВД отказались возбуждать дело против сына Кадырова Baza: в МВД отказались возбуждать дело после избиения активиста сыном Кадырова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство внутренних дел России вынесло отказ в возбуждении уголовного дела после избиения активиста Никиты Журавеля в СИЗО Грозного, сообщает Telegram-канал Baza. Как отмечается, решение принято по итогам проверки на основании возраста Адама Кадырова.

Канал напоминает, что фигуранту всего 15 лет и он еще не достиг возраста уголовной ответственности. Она по российскому законодательству наступает с 16 лет.

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что его сын Адам избил активиста Никиту Журавеля, который обвиняется в сожжении Корана. По его мнению, подросток совершил правильный поступок. Кадыров заявил, что гордится сыном.

При этом, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Леонид Поляков считает, что никаких последствий для Кадырова в Чечне не будет. По его словам, этот инцидент может быть объяснен тем, что сын главы республики воспитан в строгих мусульманских канонах.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку после инцидента в грозненском СИЗО. Соответствующее уведомление прислали и из Следственного комитета республики. Согласно тексту документа, проверку ведут сотрудники отдела полиции Ахматовского района Грозного.