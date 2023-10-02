В Грузии обвинили сербов в подготовке госпереворота СГБ: граждане Сербии готовили молодежь Грузии к государственному перевороту

Фото: Константин Волков/NEWS.ru

Три гражданина Сербии Синиша Сикван, Елена Стойшич и Слободан Джинович проводили тренинги для молодых граждан Грузии по насильственному свержению власти, заявили в Службе госбезопасности страны (СГБ). По данным ведомства, гости прибыли 25 сентября, уже покинули страну и отправились в Белград. Сообщение СГБ распространил Первый канал Грузии.

Заявленной целью визита указанных лиц в Грузию было проведение тренингов для групп, работающих в культурной сфере, в вопросах «стратегической ненасильственной борьбы», но расследование показало, что не только это было целью их приезда в Грузию. Истинной целью визита было установление коммуникации и проведение тренингов с той молодежью и влиятельными НПО, которые должны стать ядром запланированных в Грузии в октябре — декабре деструктивных и противозаконных действий, — утверждает СГБ.

Представители спецслужбы уточнили, что Сикван, Джинович и Стойшич из организации «Канвас» приехали в Грузию 25 сентября по приглашению программы Агентства по международному развитию (USAID). В течение следующих четырех дней они организовывали тренинги в гостинице в Баку. Среди участников встречи числятся неправительственные организации и местные активисты.

Граждан Сербии допросили 29 сентября. Они отрицали все подозрения в свой адрес и, по словам госбезопасности Грузии, продолжали скрывать цель своего визита. На следующий день подозреваемые покинули страну.

По мнению председателя правящей партии Ираклия Кобахидзе, власти должны получить разъяснения, почему «такой» тренинг финансировался USAID. Председатель Национального комитета Международной торговой палаты Фади Асли иронично заявил в Facebook (деятельность в РФ запрещена), что подписка на Netflix больше не нужна, достаточно публикаций СГБ.

Ранее СГБ заявила, что соратники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, в том числе из Киева, намерены устроить в стране госпереворот. События могут начаться в октябре — декабре с массовых беспорядков. Ожидается, что план начнут претворять в жизнь, если Еврокомиссия откажет Грузии в статусе кандидата в члены ЕС.