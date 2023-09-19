Экспорт Евромайдана: Запад готовит протесты в Грузии с помощью Киева Инициаторы дестабилизации в Грузии надеются на отказ Евросоюза предоставить ей статус кандидата

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Соратники Саакашвили, в том числе находящиеся на Украине, планируют организовать в Грузии государственный переворот. Акция может начаться с массовых беспорядков, сообщила Служба госбезопасности Грузии (СГБ). События запланированы на октябрь — декабрь нынешнего года, но к реализации плана эти люди приступят только в случае, если Еврокомиссия не предоставит стране статус кандидата в члены ЕС. Вероятность отказа Грузии очень высока. По мнению экспертов, киевские власти намерены помогать «заговорщикам» сместить нынешнее грузинское правительство. Получится ли это у них? Об этом — в материале NEWS.ru.

Фото: IMAGO/Nicolo Vincenzo Malvestu/Global Look Press Люди Саакашвили тесно связаны с киевскими властями

Какой повод для госпереворота может использовать оппозиция

18 сентября СГБ опубликовала в соцсетях сообщение, что в ближайшие месяцы группа лиц, включая бывшего заместителя главы МВД Грузии Георгия Лордкипанидзе, собирается организовать в Тбилиси и других городах страны аналог киевского Евромайдана. Люди в результате длительного протеста должны будут добиться смены власти. СГБ высказала предположение, что такое развитие событий может стать реальным, если Еврокомиссия до конца года не предоставит Грузии статус кандидата в члены ЕС. «Потерю европейского пути» эти люди представят обществу как полный провал правительства во главе с Ираклием Гарибашвили.

«Согласно полученной информации в результате расследования, определенная группа лиц, действующая на территории Грузии и за ее пределами, в октябре — декабре текущего года планирует в Грузии устроить дестабилизацию и гражданские беспорядки, чья конечная цель — свержение власти насильственным путем», — приводит сообщение СГБ ТАСС.

«Переподготовка грузинской молодежи», которая должна устроить в Грузии «Евромайдан», проходит вблизи польско-украинской границы при участии сербской организации Canvas, сообщила СГБ.

«Заговорщики» разыграют карту провалившегося «европейского пути» Грузии

Время «заговорщики» выбрали не случайно. В октябре нынешнего года Еврокомиссия должна опубликовать промежуточное заключение по вопросу предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС. Окончательное решение по этому вопросу ЕС вынесет в декабре. Судя по заявлениям еврочиновников, это решение не будет в пользу Грузии. Этой стране выдвигают ряд требований, поскольку она еще не соответствует многим «европейским ценностям». Такое заключение позволит «заговорщикам» в очередной раз обвинить правительство Гарибашвили в том, что оно променяло лояльность Москве на членство в Европейском союзе.

Фото: europarl.europa.eu В октябре Еврокомиссия должна опубликовать промежуточное заключение по вопросу предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС

Отказ Брюсселя Грузии, да еще на фоне более успешного продвижения в ЕС Украины и Молдавии, должен, считают противники официального Тбилиси, поднять в стране общественные волнения, которые имеют шанс перерасти в массовые беспорядки.

Кто стоит во главе подготовки грузинского «Майдана»

СГБ утверждает, что среди авторов плана особое место занимают грузины, которые сейчас находятся на Украине. Прежде всего это замдиректора контрразведки Украины Гия Лордкипанидзе, глава действующего в боях на стороне ВСУ «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили. Также грузинская спецслужба назвала своего бывшего руководителя Вано Мерабишвили, возглавлявшего при Саакашвили госбезопасность и Министерство внутренних дел.

Люди Саакашвили тесно связаны с киевскими властями, рассказал NEWS.ru грузинский политолог Васо Капанадзе.

«Дорогу им на Украину проложил Саакашвили, когда сам там занимал должности. И сейчас эти кадры там остаются. Они открыто заявляли, что в случае дестабилизации ситуации в Грузии готовы оказать помощь представителям бывших властей и принять активное участие в „революционном процессе“. Перейти к действиям они могут в любой момент — с помощью западного серьезного финансирования», — рассказал политолог.

Помогают ли киевские власти грузинским «заговорщикам»

По словам Капанадзе, киевские власти намерены оказывать всяческую поддержку в подготовке массовых акций протеста в Грузии. Делать они это будут, чтобы угодить Западу.

«США, как и весь коллективный Запад, выступают против сбалансированной и разумной политики правительства Гарибашвили в отношении России. Они стараются сохранить свое влияние на Грузию, более того, даже усилить его. Для этого они попытаются организовать в стране события по аналогии с украинскими Майданами. Не секрет, что отношения между властями в Киеве и в Тбилиси холодные. А люди экс-президента Грузии Саакашвили, наоборот, тесно связаны с киевскими властями. Здесь, в Тбилиси они размахивают украинскими флагами», — рассказал политолог.

Фото: Nina Lyashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press Среди авторов плана госпереворота особое место занимают грузины, которые находятся на Украине

Депутат Госдумы РФ, член комитета по безопасности Абдулхаким Гаджиев, напротив, полагает, что инициаторы дестабилизации в Грузии напрямую не связаны с киевскими властями.

«Корреляции прямой с Зеленским и его людьми я не вижу. Но смена режима в Тбилиси может сыграть на руку Украине, поскольку прозападные силы будет легче склонить к открытию так называемого второго фронта против России. Любой здравомыслящий человек понимает, что на это никто не пойдёт, но в Киеве, как известно, своя „логика“. И они будут пытаться продавить эту идею, если в Грузии изменится руководство», — отметил депутат в беседе с NEWS.ru.

Как в Киеве отреагировали на заявление грузинской спецслужбы

МИД Украины опроверг заявление Грузии о подготовке мятежа в этой стране украинскими спецслужбами. Украинские СМИ привели заявление представителя украинского внешнеполитического ведомства Олега Николенко.

«Нынешние грузинские власти в очередной раз пытаются демонизировать Украину, чтобы решить свои внутриполитические вопросы. Украинское государство не вмешивалось, не вмешивается и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии», — отметил он, лишний раз показав, что отношения между Киевом и Тбилиси остаются натянутыми.

Возможно ли раскачать ситуацию в Грузии нынешней осенью

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с NEWS.ru обратил внимание, что попытки Запада в последние годы дестабилизировать Грузию всякий раз захлебываются.

«Запад явно не устраивает конструктивная линия ее нынешнего руководства, направленная, прежде всего, на собственные национальные интересы. Через различные НКО и оппозицию обстановку в стране пытались раскачать не раз и не два — и все с целью навязать русофобский курс и присоединение к антироссийским санкциям», — убежден лидер ЛДПР.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Леонид Слуцкий

По словам Капанадзе, напротив, риск дестабилизации в Грузии до конца нынешнего года велик. У сторонников Саакашвили остаются единомышленники в стране, особенно молодежь, что показали массовые протесты против принятия законопроекта об иноагентах в марте нынешнего года.

«Часть общества под влиянием пропаганды или благодаря деньгам будет готова выйти на улицу. Западные некоммерческие организации, ненавидящие Россию, им рассказывают, что страна идет не в Европу, а сближается с Москвой. Вспоминают, про „оккупированные 20% территории Грузии“, и эта пропаганда работает, особенно среди молодежи», — считает политолог.

Как предполагает Капанадзе, Еврокомиссия, скорее всего, откажет Грузии в статусе кандидата ЕС, после чего сторонники Саакашвили по команде Запада предпримут попытку дестабилизации.

«И кто его знает, по какому сценарию все эти беспорядки пойдут. Вспомним пример Украины 2014 года: а вдруг кто-то и здесь что-то экстраординарное сотворит. И потом уже эмоции людям очень сложно будет сдерживать, как и властям — ситуацию под контролем», — заключил политолог.

Москва не должна забывать, к чему привел в итоге Евромайдан на Украине, ей нужно принять меры сейчас, не допустив нечто подобное в Грузии, убежден Капанадзе. Он подчеркнул, что Запад никогда не согласится с тем правительством Грузии, которое не смотрит на Москву как на врага и готово конструктивно решать межгосударственные проблемы даже при отсутствии дипломатических отношений.

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