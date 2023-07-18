«Выдавить» Анкару из Сирии сейчас невозможно из-за мощи турецкой армии — одной из самых сильных в НАТО, рассказал NEWS.ru военный эксперт, публицист, полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, ВС республики насчитывают около 600 тысяч человек. Он добавил, что президент страны Реджеп Эрдоган «не успокоится, пока не уничтожит вооруженные формирования, воюющие против него» в арабской республике.

Выжить армию Турции из этого региона невозможно, силы Турции и Сирии несопоставимы и Эрдоган этим пользуется на всю катушку. ВС Турции считается одной из сильнейших в НАТО — около 600 тысяч человек. Чтобы ее выдавить, нужно иметь силы, способные ее победить. У Сирии такой армии нет. Считаю, что Турция, пользуясь преимуществом в личном составе, технике, будет и дальше играть свою игру в Сирии. Вы знаете, Турция даже намерена откусить кусок Сирии, который она считает исторически своим, — добавил Баранец.