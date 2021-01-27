В Госдуме предложили снизить налоги для производителей спортивного питания

В Госдуме предлагают снизить стоимость отечественного спортивного питания и повысить его качество за счёт налоговых послаблений для производителей. По мнению автора инициативы депутата Алексея Кобилева, в стране такая продукция пользуется спросом — многие россияне посещают фитнес-центры и принимают различные смеси из белка, углеводов и других веществ. Однако отечественные товары часто не выдерживают конкуренции с западными, как правило, из-за скудного ассортимента и низкого качества. Сможет ли предложенная мера вывести на новый уровень производство российского спортивного питания и повысить его популярность, выяснял NEWS.ru.

Отечественным производителям спортивного питания предлагают предоставить налоговые послабления, чтобы повысить доступность продукции для россиян. Запрос с соответствующей инициативой (есть в распоряжении NEWS.ru) депутат Госдумы Алексей Кобилев направил министру промышленности и торговли Денису Мантурову и министру спорта Олегу Матыцину.

Как отметил парламентарий в документе, спортивное питание как самостоятельное направление пищевых технологий сформировалось недавно. Однако под влиянием тренда здорового образа жизни его применяют не только спортсмены — в настоящее время его основными потребителями стали «любители» — посетители фитнес-клубов, студий и wellness-центров.

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Несколько лет назад США и ЕС ввели санкции в отношении России, и отечественные производители спортивного питания получили дополнительный стимул для развития. Однако российский рынок такой продукции далёк от насыщения и по-прежнему изобилует товарами зарубежного производства, эффективность и польза многих из которых до сих пор остаётся недоказанной. Кроме того, для российского рынка спортивного питания до сих пор характерны высокая сырьевая импортозависимость, низкое качество товаров и повышенная доля фальсифицированной, контрафактной и контрабандной продукции.

В то же время, по оценкам экспертов, рынок фитнес-услуг и спортивного питания продолжает расти, несмотря на кризис и снижение доходов людей.

На основании вышеизложенного, прошу Вас предоставить информацию о текущих направлениях государственной политики в сфере регулирования рынка функционального (спортивного) питания, а также прошу дать указание проанализировать целесообразность предоставления налоговых послаблений отечественным производителям функционального (спортивного) питания в целях повышения его доступности и, как следствие, популяризации здорового питания и образа жизни среди российских граждан, — говорится в запросе.

Как добавил Кобилев, налоговые послабления производителям позволят сделать отечественное спортивное питание дешевле и в то же время повысить его качество.

Если предоставить налоговые льготы нашим производителям спортивного питания, это снизит конечную стоимость таких товаров для потребителей, которые ведут или хотят вести здоровый образ жизни и заниматься спортом. Вместе с тем вырастет качество отечественной продукции — таким образом, что она сможет как минимум на равных конкурировать с аналогичными товарами из-за рубежа. Не говоря о том, что её происхождение и состав будут более ясными для людей. Алексей Кобилев депутат Государственной думы депутат Государственной думы

Спортивное питание представляет собой различные смеси и таблетки, которые содержат белки, углеводы, витамины и другие вещества. Как правило, их принимают для повышения эффективности тренировок и достижения более быстрых результатов. В частности, в наборе мышечной массы и коррекции фигуры.

Если заняться качеством и продвижением отечественного спортивного питания, в перспективе его популярность превысит востребованность западной продукции, отметил в беседе с NEWS.ru бывший врач сборной России по футболу, заслуженный врач России Юрий Васильков.

Это надо быть действительно конкурентоспособным. Ведь у нас к Западу всегда большое преклонение: западное — значит качественное. Человек должен понимать, что если российское — то это качественное. Если действительно будет хорошо изготовлено, прекрасно подходит для спортсменов именно, которые в фитнесе. В каждом фитнесе есть свой отдел спортивного питания, будет стоять человек, который знает, рассказывать инструкции. Поэтому это всё пойдёт и русское может обогнать западные бренды. Поэтому заниматься этим стоит. Юрий Васильков бывший врач сборной России по футболу и клуба «Спартак» (Москва) бывший врач сборной России по футболу и клуба «Спартак» (Москва)

Он добавил, что спортивное питание порой применяют «хаотично» — по совету других занимающихся в фитнес-клубе. Польза от такого использования продукции сомнительна. Поэтому людей следует обучить правильному приёму таких средств. В частности, этим должны заняться сами фитнес-клубы.

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Тем временем скоро россияне смогут вернуть часть денег за оплату фитнеса — вчера Госдума приняла в первом чтении законопроект о социальном вычете за оплату физкультурно-оздоровительных услуг. Вычет будет предоставляться в размере фактических расходов, но не более 120 тысяч рублей в год в совокупности с другими социальными налоговыми вычетами. Иначе говоря, за год гражданин сможет вернуть за занятия фитнесом не более 15 600 рублей.

По данным правительства на 2019 год, на территории России зарегистрировано более 177 тысяч организаций, которые предоставляют услуги в сфере физкультуры и спорта. В их числе более 3,5 тысячи фитнес-центров.

Как заявил ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко, к 2030 году планируется вовлечь в занятия спортом 70% населения России.