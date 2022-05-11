В Анапе задержали бездомных, жаривших на пляже шашлык из дельфина

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Полиция задержала двух бездомных, пытавшихся на пляже в Анапе пожарить шашлык из мёртвого дельфина, говорится в Telegram-канале «Подслушано Анапа». Отмечается, что задержанными являются мужчина и женщина, которым на вид около 60 лет. Очевидец опубликовал фотографию с остатками дельфина, которая быстро разошлась по соцсетям.

По словам очевидцев, пожилые мужчина и женщина пытались приготовить мясо млекопитающего на пляже «40 лет Победы», — говорится в сообщении.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому запрещается промышленный и прибрежный вылов китов, дельфинов и морских свиней. В частности, в документе говорится о том, что «в целях обеспечения сохранения морских млекопитающих могут устанавливаться ограничения рыболовства морских млекопитающих в исключительной экономической зоне РФ, включая запрет и закрытие рыболовства отдельных видов морских млекопитающих».

До этого вылов морских млекопитающих осуществлялся в соответствии с квотой, которую выдавало Роcрыболовство. Против этого активно выступали зоозащитники, так как косатки, дельфины, белухи и другие редкие виды морских млекопитающих находились под угрозой вылова.