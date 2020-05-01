Управделами президента получит 1,7 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/2706fc16-8bc5-11ea-98ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Российское правительство постановило выделить 1,7 млрд рублей Управлению делами президента России. Деньги пойдут­ на проведение мероприятий по предупреждению распространения коронавируса.

Выделить Управлению делами президента РФ из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 1 689 277,7 тыс. рублей на проведение мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, — говорится в документе.

NEWS.ru писал, что 7 апреля правительство уже выделяло Управлению делами президента 1,18 млрд рублей на борьбу с COVID-19. Также правительство направит $1,01 миллиона Всемирной организации здравоохранения. Деньги будут выделены из расходной статьи федерального бюджета, предусматривающих траты на международное сотрудничество.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 114 431 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1169 летальных исходов, выздоровели 13 220 человек.