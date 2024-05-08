«Украина в истерике». Новая ж/д дорога в Крым поможет РФ: когда ее запустят

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Поезд «Таврия», следующий по маршруту Санкт-Петербург — Севастополь

До конца 2024 года в России начнет полноценную работу железная дорога из Ростова-на-Дону в Крым. Транспортный коридор протянется вдоль побережья Азовского моря. По мнению экспертов, он сыграет важную роль в развитии полуострова и новых территорий, а также поможет в решении военных задач. В Киеве называют магистраль потенциальной мишенью для атак. Почему этот объект опасен для ВСУ, чем они попытаются по нему ударить и как Россия будет его защищать — в материале NEWS.ru.

Когда запустят железную дорогу в Крым

Железная дорога из Ростова-на-Дону в Крым частично начала свою работу. 15 марта, как сообщило Федеральное агентство железнодорожного транспорта, по ней прошли первые грузовые поезда. Полноценный запуск ветки, по планам Росжелдора, состоится до конца 2024 года. Пассажирские составы пойдут, когда будет обеспечена полная безопасность перевозок.

Согласно данным на март, в рамках проекта было проложено 63 км и восстановлено 140 км пути. Российский президент Владимир Путин заявил на концерте в честь 10-летия вхождения Крыма в состав РФ, что магистраль связала Ростов с Донецком и Мариуполем, а в скором времени поезда пойдут до Севастополя.

«Это будет еще одна альтернативная дорога вместо Крымского моста», — заявил глава государства.

Впереди у специалистов прокладка тупиков, развязок для трасс, а также строительство помещений для дежурных на станциях и прочие работы. Первый замруководителя ФГУП «Железные дороги Новороссии» Олег Калеватых рассказал, что реализация проекта идет в экстремальных условиях. «Постоянные обстрелы, прилеты. Враг не давал нам работать, но дорога будет восстановлена. Она будет работать», — заверил он.

Военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук отметил в беседе с NEWS.ru, что у новой железной дороги очень большие перспективы. Магистраль сыграет важную роль в развитии Крымского полуострова, подчеркнул он.

«Крым — развивающийся субъект РФ, ему необходимы и материалы для строительства, и средства для развития энергетики, промышленности, и многое другое. Этим путем туда будут подвозить ресурсы, а люди смогут приехать в здравницу, чтобы отдохнуть и набраться сил. Конечно, мы возлагаем очень большие надежды на этот железнодорожный путь и будем его развивать», — сказал Матвийчук.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

Что известно о железной дороге в Крым

Реализация проекта железной дороги вдоль Азовского моря началась в сентябре 2023 года. На тот момент материковую часть России с полуостровом, кроме Крымского моста, связывала еще одна ветка. Она проложена севернее по территории Запорожской области через Пологи и Токмак.

Власти Запорожья указывали, что после начала СВО пользоваться этим путем стало небезопасно. Украинские войска регулярно наносили по нему удары и совершали диверсии. Губернатор области Евгений Балицкий подчеркивал: «Требуется наличие железнодорожной ветки, до которой не достанет противник, но которая при этом играла бы важную роль в снабжении региона».

Новая магистраль, по его словам, спроектирована при участии военных. На первых порах она будет однополосной без электрической тяги, так как «уязвима под обстрелами», пояснял Балицкий. Предполагается, что путь, проложенный через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой, позволит сократить дорогу из Ростовской области в Крым на 200 километров.

Строительством и восстановлением путей занимается ФГУП «Железные дороги Новороссии». Это предприятие создали весной 2023 года по распоряжению правительства РФ. Новая организация объединила магистрали ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В дальнейшем она станет оператором всех грузовых и пассажирских перевозок в регионе.

В чем значение новой железной дороги

Глава Крыма Сергей Аксенов рассчитывает на то, что новая дорога снизит зависимость логистики от Крымского моста. Пропускная способность сооружения, по словам чиновника, ограничена. Кроме того, из-за попыток ВСУ атаковать полуостров и воздушной тревоги движение по автомобильной и ж/д веткам временно останавливают.

Балицкий полагает, что магистраль позволит решить актуальный для полуострова вопрос вывоза товаров на континент — от зерна до железной руды, лома и угля. В Росжелдоре отмечали, что по этому же пути пойдут грузы со всем необходимым для жителей Новороссии — стройматериалами для восстановления зданий, предметами быта, продуктами и прочим.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По словам экс-депутата Народного совета ДНР военного эксперта Владислава Бердичевского, неслучайно одним из ключевых опорных пунктов этой дороги стал Мариуполь — крупнейший порт Азовского моря.

«Сейчас в Мариуполь из Новороссийска идут поставки стройматериалов. Из Мариуполя будут идти металлы и зерно, поскольку Запорожская область, юг ДНР — это сельскохозяйственные регионы. Думаю, что товарооборот будет больше, чем при той же Украине», — пояснил он в беседе с NEWS.ru.

Новый объект сыграет серьезную роль и в снабжении подразделений ВС РФ в зоне проведения спецоперации, добавил эксперт. Везти военные грузы и технику сухопутным путем намного проще, быстрее и безопаснее, чем по Крымскому мосту, на который ВСУ надеются нацелить поставленные США ракеты ATACMS, подчеркнул он.

«Железная дорога — это вообще самая дешевая транспортная артерия. Поэтому на Украине сейчас истерят — после ее запуска проблем у Киева сильно прибавится», — заключил Бердичевский.

Каким оружием ВСУ могут ударить по новой дороге

21 марта представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов назвал новую железную дорогу «серьезной угрозой» для ВСУ. Он не исключил, что объект может подвергнуться атакам еще до того, как будет завершено его строительство. О планах нанести урон магистрали заявлял и руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. По его словам, данная задача для Киева будет «легче, чем вопрос Крымского моста».

Это не значит, что украинская сторона перестанет подвергать атакам сам мост, считает военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск Сергей Хатылев. «Попытки его разбомбить будут продолжаться еще лет 50–100, не одним путем, так другим. Однако все силы, которые его сегодня защищают, как мы видим, на 100% справляются со своей задачей», — отметил он в беседе с NEWS.ru.

Фото: NEWS.ru

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал обеспечение безопасности новой дороги одной из главных целей властей. Выступая на форуме «Транспорт России», он отметил, что не все ее участки находятся на безопасном удалении от линии фронта. «Часть дороги проходит ближе к линии соприкосновения. Поэтому мы сейчас прорабатываем эти вопросы», — сказал он.

Расстояние по прямой от границы фронта до Мелитополя (ближайшего населенного пункта Новороссии, через который пройдет дорога) составляет около 120 километров. По словам Матвийчука, украинские войска могут задействовать западные средства для атак по транспортному коридору.

«Артиллерией они не ударят, потому что не подходят на такие расстояния, чтобы дотянуться до дороги. А вот ракеты ATACMS, которые поставили им американцы, и беспилотники — это вполне возможно», — предположил он в разговоре с NEWS.ru.

Бердичевский в свою очередь высказал мнение, что украинские войска могут прибегнуть и к диверсиям, чтобы нанести ущерб железной дороге. Но тут есть свои нюансы, отметил он.

«Диверсии могут происходить, но их разрушительная способность не так велика — максимум там могут быть повреждены несколько рельсов. А ракета может разворотить большой кусок железнодорожного полотна, это намного опаснее», — предположил он.

Сможет ли Россия защитить железную дорогу

Глава ДНР Денис Пушилин заявил в конце марта, что ВСУ уже пытаются атаковать железную дорогу в новых регионах. Он отмечал, что ВС РФ делают все необходимое, чтобы минимизировать риски для объекта, который представляет большую важность для территорий, вошедших в состав России.

Матвийчук предположил, что приграничные зоны в новых регионах и Крым остаются в зоне риска. При этом эксперт подчеркнул, что не стоит драматизировать ситуацию, поскольку у России есть необходимые средства для защиты железнодорожного коридора.

«Наша система противодействия с каждым днем совершенствуется. Мы используем технические средства предупреждения, средства мониторинга воздушного пространства и наземных прилегающих территорий, а также развертываем дополнительные силы радиотехнической разведки и средства противовоздушной обороны», — отметил он.

Фото: МО РФ ЗРК «Бук-М2»

Бердичевский высказал мнение, что если ВСУ удастся дотянуться до нового коридора, то процесс его восстановления будет идти намного проще, чем в случае с Крымским мостом.

«Железнодорожный путь восстанавливается в течение нескольких часов. Это не мост, на ремонт которого требуются недели или месяцы. Но я думаю, что в любом случае дорога будет защищена средствами ПВО, все будет продумано и выверено. Вероятно, будут запущены специальные технические составы, которые в любой момент могут подъехать и отремонтировать поврежденный участок», — отметил эксперт.

Хатылев не сомневается в том, что дорога получит необходимую защиту. По его мнению, не стоит переоценивать возможности ВСУ, которые нацелились на еще не завершенный объект. Эксперт не исключает, что большая часть заявлений украинских официальных лиц, связанных с железной дорогой в Крым, может быть элементом информационной войны.

«Дороги еще нет, а они уже говорят, что все разбомбили. Они устраивают тараканьи бега, пока мы проводим нормальную боевую подготовку. Медленно и спокойно наступаем, бережем своих солдат и выполняем задачи, которые поставил верховный главнокомандующий», — подчеркнул он.

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