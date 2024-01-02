Украина попала под массированный удар: новости СВО на вечер 2 января Минобороны: ВС РФ ударили по предприятиям ВПК в Киеве и других областях Украины

Фото: t.me/dsns_telegram

Вооруженные силы России атаковали предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Целями ударов стали в том числе объекты в Киеве и области, где производятся ракеты и другие вооружения, а также места хранения западной военной техники, сообщили в Минобороны РФ.

По данным украинских властей и СМИ, в ряде городов 2 января прогремели взрывы, в частности в Киеве и Харькове. В нескольких районах украинской столицы пропало электричество, были зафиксированы сбои в работе интернета и в системе водоснабжения. В Минэнерго Украины заявили, что без света остались порядка 260 тысяч жителей Киева.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения в ночь на 2 января, читайте в материале NEWS.ru.

Киев охватили пожары после ракетной атаки

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Подольском районе вспыхнули пожары в нескольких местах, в том числе в складских помещениях. Он заявил, что в Святошинском районе был поврежден объект социальной инфраструктуры. Склад горел в Оболонском районе. В Деснянском районе возгорание произошло в супермаркете.

Киевляне опубликовали видео пролета над городом, предположительно, крылатой ракеты класса «воздух — земля» Х-101. На кадрах, которые были сняты из квартиры многоэтажки, видно, как снаряд летит над домами.

Депутат Верховной рады Кира Рудик сообщила, что в Киеве под удар попала ее квартира. Она опубликовала в соцсетях кадры поврежденного жилища и заявила, что повсюду разбросаны осколки. Взрывной волной выбило балконные двери вместе с оконными рамами, отметила Рудик.

Что известно о жертвах в Киеве и области

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что четыре человека погибли, более 90 были ранены в результате массированного удара по Киеву и области. Для устранения последствий были задействованы более 500 спасателей.

Фото: t.me/dsns_telegram

Воздушная тревога по всей территории Украины действовала почти 3,5 часа и стала самой длительной за последнее время. Она была объявлена во всех украинских областях в 07:23 мск. Около 10:50 мск она была отменена.

Видео с горящих улиц украинской столицы опубликовал греческий предприниматель Тасос Циамис. На одной записи он показал пожар, предположительно, на автомобильной заправке, на других кадрах — черный плотный дым в здании. Также бизнесмен запечатлел дорогу, рядом с которой произошел взрыв.

Попавшая под обстрел Украина продолжает атаковать Белгородскую область

В Белгороде трижды за день звучала тревога ракетной опасности, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он призвал горожан немедленно пройти в укрытия. Сирены ракетной опасности в первый раз включили в районе полудня. Telegram-канал Baza сообщил, что в Белгороде были зафиксированы удары в районе следственного изолятора. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Российские системы ПВО сбили над Белгородской областью девять ракет, выпущенных с территории Украины из РСЗО «Ольха», сообщили в оборонном ведомстве. В полдень в Минобороны завили о четырех уничтоженных снарядах. Позднее военные опубликовали информацию о нейтрализации еще пяти.

Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что один человек погиб, пятеро пострадали при обстреле Белгорода Вооруженными силами Украины. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.

«Ланцеты» сжигают западную технику ВСУ в зоне спецоперации

Российские ударные дроны «Ланцет» сожгли существенную часть западной техники, которая была передана ВСУ в рамках военной помощи, заявил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин. По его словам, расчеты операторов этих беспилотников являются для ВСУ приоритетной целью. Депутат уточнил, что «Ланцеты» уничтожают склады с боеприпасами и командные пункты украинских войск.

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Украина создала линию обороны по правому берегу Днепра, а Одесса защищена минными полями с пляжной стороны моря и дополнительными укреплениями. Аналитик предположил, что операция на этом участке будет непростой и продолжительной.

Фото: МО Украины

ВС России высокоточными боеприпасами поразили танки Leopard 2 ВСУ на Сватовском направлении. Кадры опубликовало Министерство обороны. На видео показано, как российские бойцы раз за разом наносят прицельные удары по технике противника.

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