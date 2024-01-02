Воздушную тревогу на Украине назвали самой длительной за последнее время Воздушная тревога на Украине длилась почти 3,5 часа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воздушная тревога по всей территории Украины отменена, она действовала почти 3,5 часа и стала самой длительной за последнее время, передает РИА Новости. Сирены продолжают работать только в Днепропетровской и Николаевской областях, следует из данных онлайн-карты украинских властей.

Тревога была объявлена во всех украинских областях в 07:23 мск. Около 10:50 она была отменена.

Прежде воздушная тревога по всей территории страны объявлялась не более чем на два часа. По данным агентства, единственный раз предупреждение продлилось почти три часа — в ноябре 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Киеве после взрывов вспыхнули пожары в разных районах города. Видео с горящих улиц украинской столицы опубликовал греческий предприниматель Тасос Циамис. На одной записи он показал пожар, предположительно, на автомобильной заправке, на других кадрах — черный плотный дым со стороны здания. Также он запечатлел дорогу, рядом с которой произошел взрыв.

По информации Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», по Киеву могло быть выпущено рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал». Как пишет канал, очевидцы видели в небе самолеты МиГ-31. Минобороны РФ информацию не комментировало.