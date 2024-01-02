Греческий бизнесмен показал улицы Киева после прилета ракет Греческий бизнесмен Циамис показал горящие улицы Киева после прилета ракет

Фото: t.me/dsns_telegram

Предприниматель из Греции Тасос Циамис опубликовал видеокадры с происходящим на улицах Киева после прилета снарядов и работы системы противовоздушной обороны. На одном из видео он идет по улице и снимает горящую, предположительно, автозаправку, близ которой находятся пожарные машины.

На другой видеозаписи Циамис запечатлел черный плотный дым, растягивающийся вдоль улицы. Судя по кадрам, дым шел со стороны трехэтажного здания. На третьем видео бизнесмен снимает автодорогу, предположительно, рядом с которой упал снаряд. Что именно было повреждено, остается неизвестным. На кадрах изображен черный дым, а вдоль дороги разбросаны обломки.

Утром 2 января Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил о массированном ударе по разным регионам Украины, воздушную тревогу объявили по всей стране. О взрывах сообщалось в том числе в Харькове, Киеве и Кропивницком Кировоградской области.

Украинское издание «Страна.ua» ранее сообщало, что в Киеве в результате взрывов мог начаться пожар в салоне автомобилей Tesla. В свою очередь мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что в Подольском районе загорелось складское здание. По словам градоначальника, площадь возгорания составила около 2000 квадратных метров.