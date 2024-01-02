В Киеве после взрывов мог загореться салон Tesla «Страна.ua»: пожар мог вспыхнуть в Киеве в салоне автомобилей Tesla

Фото: t.me/dsns_telegram

В Киеве в результате взрывов мог начаться пожар в салоне автомобилей Tesla, сообщило украинское издание «Страна.ua». Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что в Подольском районе загорелось складское здание. По словам градоначальника, площадь возгорания составила около 2000 квадратных метров.

В украинских соцсетях также сообщили о горящих резервуарах с топливом. Кадры крупного пожара попали в Сеть.

Также Кличко сообщал о повреждении объекта социальной инфраструктуры в Святошинском районе и о возгорании еще одного складского помещения в Оболонском районе.

Рано утром Кличко также сообщал о падении обломков в Деснянском районе Киева, после чего на месте вспыхнул пожар. Глава города отмечал, что это случилось после срабатывания систем ПВО.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что пожары охватили Киев вследствие ракетной атаки и работы систем ПВО. Опубликованы видео из разных частей города, которые заволокло дымом.