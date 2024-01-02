Зеленский описал ситуацию в Киеве и области после массированного удара Зеленский заявил о четырех погибших при массированном ударе по Киеву и области

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Четыре человека погибли, более 90 ранены после массированного удара по Киеву и области, для устранения последствий задействованы более 500 спасателей, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, пострадавшим оказывается помощь.

Вовлечены все необходимые службы. Более 500 спасателей ГСЧС Украины, коммунальные службы, энергетики, полицейские. Киев и область. В настоящее время известно о 92 раненых. Всем оказывается помощь. К сожалению, четыре человека погибли, — сказал он.

Утром 2 января стало известно о массированном ударе по нескольким регионам Украины. Воздушная тревога была объявлена по всей стране. Она действовала почти 3,5 часа и стала самой длительной за последнее время. В Киеве после взрывов вспыхнули пожары в разных районах города. СМИ публиковали кадры из украинской столицы, которую заволокло дымом.

В интервью The Economist Зеленский посетовал, что стране не удалось достичь поставленных на 2023 год задач. По словам главы государства, Запад в этой связи изменил отношение к Киеву и это ощутили на себе рядовые граждане.

Кроме того, украинский президент отметил, что в 2024 году ВСУ сосредоточат усилия на операциях против Крыма. Полуостров и Черное море станут «центром притяжения» военных усилий Киева, кроме того, ВСУ перейдут к обороне на востоке, добавил он.