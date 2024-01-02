В ГД оценили урон, нанесенный «Ланцетами» западной технике ВСУ Саблин: «Ланцеты» уничтожили значительную часть техники Запада в зоне СВО

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Российские ударные дроны «Ланцет» сожгли существенную часть западной техники, которая была передана ВСУ в рамках военной помощи, заявил ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по обороне, командир бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» Дмитрий Саблин. По его словам, расчеты операторов этих беспилотников являются для ВСУ приоритетной целью. Депутат уточнил, что «Ланцеты» уничтожают склады с боеприпасами и командные пункты украинских войск.

Тысячи единиц бронетехники сожжены, в том числе и «Ланцетами». С начала СВО практически вся западная техника, которая пришла, она сожжена в том числе и «Ланцетами». Существенная часть от общего количества, — заявил он.

Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что в России создан новый барражирующий боеприпас «Суперкам» с высокой степенью защиты от систем радиоэлектронной борьбы. По его словам, у этого дрона есть две версии: разведывательная и камикадзе. В настоящее время версия-камикадзе «Суперкам» проходит испытания, демонстрирует заложенные в ней технические характеристики, добавил он.

Между тем бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что удары российской беспилотной авиации, в частности дронов «Ланцет», «сковали» украинскую армию. По его словам, Вооруженные силы России имеют столько БПЛА, что их хватит на каждого военного ВСУ. Россия может нанести стратегические удары по украинской армии «роями дронов», а Запад при этом понятия не имеет, как бороться с таким видом военной техники, резюмировал аналитик.