В США предупредили, что Украину ждет «рой российский дронов» Экс-разведчик Риттер: Россия нанесет стратегические удары по ВСУ роями дронов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия может нанести стратегические удары по ВСУ «роями дронов», заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector. Он добавил, что Запад понятия не имеет, как бороться с таким видом военной техники.

У России есть оружие, которое может выпускать рой дронов — десятки машин, которые координируют действия между собой, выбирают цели и наносят удары. Это технология, меняющая правила игры, — сказал он.

Ранее бывший военный отмечал, что Украина может потерять еще больше территорий, если военные действия в стране не закончатся. По его словам, если Киев не остановит конфликт, то потеряет контроль над Харьковом, Днепропетровском, Николаевом и Одессой.

Риттер до этого заявил, что ВСУ могут совершить госпереворот на Украине, свергнув президента Владимира Зеленского, чтобы прекратить боевые действия. Он добавил, что украинская армия фактически потерпела стратегическое поражение и уже не сможет перехватить инициативу.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщал, что конфликт близок к завершению. Он сравнил ситуацию в зоне СВО с забегом на дистанцию 100 метров, отметив, что осталось пробежать последние 30. При этом Ермак добавил, что не знает точно, когда именно завершится конфликт.