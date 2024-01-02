Взрывы в Киеве повредили квартиру депутата Верховной рады

Фото: t.me/dsns_telegram

Депутат Верховной рады Кира Рудик сообщила, что в Киеве под удар попала ее квартира. В соцсетях она опубликовала кадры и заявила, что повсюду разбросаны осколки, взрывной волной выбило балконные двери вместе с оконными рамами.

Осколки — повсюду. Окон больше нет. Поврежденный фасад, — написала Рудик под фотографиями.

Утром 2 января Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил о массированном ударе по разным регионам Украины, воздушную тревогу объявили по всей стране. О взрывах сообщалось в том числе в Харькове, Киеве и Кропивницком Кировоградской области.

Предприниматель из Греции Тасос Циамис опубликовал видеокадры с происходящим на улицах Украины после прилета снарядов и работы системы противовоздушной обороны страны. На одном из видео он идет по улице и снимает горящую, предположительно, автозаправку, близ которой находятся пожарные машины.

Украинское издание «Страна.ua» сообщало, что в Киеве в результате взрывов мог начаться пожар в салоне автомобилей Tesla. В свою очередь мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что в Подольском районе загорелось складское здание. По словам градоначальника, площадь возгорания составила около 2000 квадратных метров.