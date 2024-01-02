Над Белгородской областью сбили девять ракет РСЗО «Ольха»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские системы ПВО сбили над Белгородской областью девять ракет, выпущенных с территории Украины из РСЗО «Ольха», сообщили в Минобороны РФ. В полдень ведомство сообщило о четырех уничтоженных снарядах, позднее военные опубликовали информацию о нейтрализации еще пяти.

2 января текущего года около 12 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет реактивной системы залпового огня «Ольха», — говорится в сообщении.

2 января Telegram-канал Baza сообщал, что в Белгороде зафиксированы удары в районе следственного изолятора. Минобороны РФ эту информацию не комментировало. В городе в этот день сирены ракетной опасности включали дважды.

30 декабря Вооруженные силы Украины нанесли массированные удары по Белгороду. По данным Минздрава, в результате атаки погибли 25 человек, более 100 жителей получили ранения различной степени тяжести. 31 декабря специальный борт МЧС России доставил в Москву жителей Белгорода, пострадавших при атаке украинской армии. В столицу прибыли 25 человек, в том числе шесть детей.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не оставит безнаказанным удар ВСУ по Белгороду, как и ни одно другое преступление. Атака по Белгороду является террористическим актом, поскольку ВСУ целенаправленно ударили по гражданскому населению, подчеркнул он.