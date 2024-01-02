Военный эксперт оценил обороноспособность черноморских городов Украины Военэксперт Кнутов указал на крепкую линию обороны черноморских городов Украины

Фото: МО Украины

Украина создала линию обороны по правому берегу Днепра, а Одесса защищена минными полями с пляжной стороны моря и дополнительными укреплениями, сообщил NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, операция на данном участке может быть непростой и продолжительной.

Что касается сухопутной части, тут есть вопросы в целом. После формирования Днепра, а его придется осуществлять, в первую очередь стоит вопрос о Николаеве и других городах. Не стоит забывать, что в Очаково находится база НАТО, которую выдают за британский учебный центр. Не все будет так просто, как многие считают. Операция будет продолжительной и непростой, — считает Кнутов.

Он добавил, что операция по взятию Одессы может занять у ВС России три-четыре месяца. Военэксперт отметил, что такая задача может быть выполнена после установления контроля над всей территорией Донбасса.

По словам эксперта, такая операция нужна и важна для России, поскольку без контроля над побережьем Черного моря нельзя говорить о безопасности для Черноморского флота и гражданского судоходства. Кнутов считает, что речь может идти не только о штурме города, но и его блокаде. При этом, продолжил Кнутов, морская блокада уже существует.