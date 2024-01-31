Украина анонсировала новое контрнаступление: новости СВО на вечер 31 января

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины начнут контрнаступление весной 2024 года, заявил начальник украинской разведки Кирилл Буданов. По его мнению, наступление российской армии «полностью исчерпает себя» в марте. Наступление на позиции ВС РФ начнется сразу после этого, утверждает он.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 31 января, читайте в материале NEWS.ru.

Армия Украины потеряла около 895 солдат за сутки

Вооруженные силы Украины потеряли почти 895 военнослужащих в результате боев в зоне специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, крупнейшие потери противник понес на Донецком направлении. За последние сутки ВСУ лишились почти 310 солдат на данном участке фронта. Также под Донецком были уничтожены три боевые бронированные машины, один танк, десять автомобилей и САУ «Гвоздика».

На Купянском направлении украинские войска потеряли до 80 солдат убитыми и ранеными, также был уничтожен танк. Кроме того, российским военнослужащим удалось уничтожить три автомобиля, британскую артустановку AS-90 и американскую гаубицу М777.

На Краснолиманском направлении подразделения Вооруженных сил России заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение отрядам ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка и Дзержинское. В результате боев украинская армия лишилась почти 280 солдат, двух бронемашин и семи автомобилей.

Фото: МО Украины

Украина и Россия обменялись военнопленными

В результате переговорного процесса Украина вернула России 195 военнослужащих, взятых в плен в ходе боевых действий в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, взамен украинской стороне также были переданы 195 солдат ВСУ.

В министерстве уточнили, что освобожденных военнослужащих доставят в Москву вертолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Там они пройдут лечение и реабилитацию. Подчеркивается, что всем освобожденным оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

Российская армия наладила логистику под Донецком

Вооруженные силы России ведут активные наступательные действия в районах населенных пунктов Невельское и Первомайское, в результате боев удалось облегчить логистику штурмовых подразделений, сообщает Telegram-канал WarGonzo. По его данным, украинская армия также не оставляет попыток нанести контрудар по российским позициям. В частности ВСУ атакуют юго-восточные окраины Авдеевки, где закрепились бойцы ВС РФ. В Минобороны России пока не прокомментировали эту информацию.

В свою очередь Telegram-канал «Два майора» сообщает, что у юго-восточных окраин Авдеевки продолжаются кровопролитные бои. Как утверждают военкоры, российской армии удалось захватить участок дороги восточнее ресторанно-гостиничного комплекса «Царская охота». Минобороны эту информацию также не комментировало.

Фото: МО РФ

Украинская армия оставила хутор в Белгородской области без света

Жители хутора Панков, расположенного в Белгородской области, остались без света в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, заявил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, проблемы с электроснабжением наблюдались и в соседних населенных пунктах, в частности в поселках Красное, Первомайский и Ленинский.

Гладков подчеркнул, что аварийные службы не сразу приступили к ликвидации последствий обстрела. Это обусловлено тем, что специалистам необходимо соответствующее разрешение от Министерства обороны РФ.

За последние сутки украинская армия обстреляла Донецк. В результате атаки пострадали четыре человека, в том числе 13-летняя девочка, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, для обстрела Донецка использовались 54 боеприпаса калибром 152-мм и 155-мм, в том числе кассетные.

По данным издания «Фонтанка», украинская армия попыталась атаковать объекты в районе Санкт-Петербурга. Источники издания утверждают, что беспилотник был поражен в небе над Колпино из комплекса С-400. Собеседники «Фонтанки» отмечают, что после падения дрон повредил три пустые цистерны на территории предприятия «Невский мазут».

Фото: Стрингер/NEWS.ru Территория предприятия «Невский мазут»

Армия России ожидает поставок «лучшей артсистемы в мире»

Российские войска в ближайшее время получат шесть комплектов «лучшей артиллерийской системы в мире» — самоходной артустановки «Коалиция-СВ», заявил военкор Александр Сладков. По его словам, дальность стрельбы САУ составляет 70 километров, а скорость стрельбы — 16 выстрелов в минуту. Точные сроки поставки «Коалиции-СВ» не раскрываются, однако журналист утверждает, что армия получит их «на днях».

В свою очередь военкор Александр Коц подчеркнул, что российские войска нуждаются в таких установках, как «Коалиция-СВ». По его словам, она пригодится для повышения эффективности контрбатарейной борьбы, а также для ликвидации преимущества противника, использующего западные артиллерийские системы.

Украине могут передать норвежские вертолеты Sea King

В то же время украинская армия может получить от западных партнеров вертолеты Sea King («Морской король»), в настоящее время принадлежащие Норвегии. С такой инициативой выступил депутат норвежского парламента Кристиан Тюбринг-Гедде. Отмечается, что данные вертолеты уже поставляются украинцам Германией.

Sikorsky S-61 Sea King — транспортные вертолеты, которые используются армией США, Италии, Бразилии и силами самообороны Японии. Они широко применялись в ряде военных конфликтов, в том числе во время войны во Вьетнаме, Ирано-иракской войны, Фолклендской войны и войны в Афганистане. Отмечается, что вертолеты Sea King способны переносить торпеды, глубинные бомбы и другие образцы вооружений.

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press Sikorsky S-61 Sea King

Попытки Зеленского уволить Залужного привлекли внимание США

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в срочном порядке прибыла в Киев, заявил военкор Евгений Поддубный. Информацию о поездке Нуланд также подтвердили в посольстве США на Украине. По мнению журналиста, замгоссекретаря планирует обсудить ситуацию вокруг главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Поддубный считает, что в Вашингтоне недовольны попытками президента Украины Владимира Зеленского уволить Залужного. По официальным данным посольства, Нуланд встретится с политиками, ветеранами ВСУ, а также с украинскими общественными деятелями.

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