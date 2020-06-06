Учёный сравнил выход на плато по заражениям в России и мире

https://static.news.ru/photo/1915b3e8-a77e-11ea-b62e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Перчаточно-масочный режим, индивидуальная изоляция и «закрытие всех больших сборищ» позволили России выйти на плато по заболеваниям коронавирусом. Об этом заявил член президиума РАЕН, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев.

По его словам, в сравнении с другими странами Россия достигла плато «может быть, не очень быстро», однако этому есть причины. Среди них Зуев назвал выезд за рубеж российских туристов в феврале-марте, когда уже было известно о начале пандемии. Также свою роль сыграли «срывы режима» самоизоляции, выразившиеся в массовом выезде россиян на шашлыки в «нерабочие дни». Об этом эксперт рассказал в интервью телеканалу «360».

Зуев допустил возможность новых вспышек инфекции в отдельных регионах, однако, по его мнению, они будут быстро ликвидированы «десантом врачей».

Ранее NEWS.ru сообщал, что ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить. Об этом заявил заместитель Минздрава РФ Евгений Камкин. По его словам, для пациентов с COVID-19 перепрофилировали в общей сложности более 12 тысяч коек. Камкин также не исключил прихода второй волны коронавируса.