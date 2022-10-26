Ученый перечислил возможные сценарии предстоящей зимы Климатолог Карнаухов допустил возможность аномально высоких температур этой зимой

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Температура воздуха предстоящей зимой может подниматься до аномально высоких температур Подобное может случиться под влиянием тренда на глобальное потепление. Такое мнение высказал в интервью радио Sputnik климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов.

Если говорить про Московский регион, у нас в последние годы так называемые сопливые зимы — постоянные оттепели, слякоть. Очень часто под Новый год мы имеем потепление, плюсовую температуру, во дворах расцветают первоцветы, и это уже не кажется чудом, — отметил ученый.

В качестве примера необычной зимы, обусловленной глобальным потеплением, он привел в пример зиму без снега в Москве и подмосковье два-три года назад. Одновременно с этим он подчеркнул, что если теплое течение Гольфстрим кардинальным образом изменит направление в Северной Атлантике, в отдельных регионах может случиться похолодание на 15-20 градусов. Климатолог полагает, что тенденции могут дополнять друг друга.

Одна половина зимы может быть очень теплой, а потом могут наступить ужасные холода, такое уже бывало. Или может случиться, что тренд на ослабление Гольфстрима станет доминирующим именно этой зимой, и мы можем получить рекордные холода, несмотря на глобальное потепление, — сказал Карнаухов.

Специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее рассказал, что на севере и северо-западе столичного региона уже выпал первый снег, осадки зафиксировали в Шаховской и на метеостанциях Клина и Волоколамска. Столичный регион окажется под влиянием антициклона, поэтому ожидается преобладание облачной погоды, ветер около 3,8 м/с, а дневная температура не превысит плюс семи, добавил метеоролог.