Россия

Треть россиян с коронавирусной инфекцией уже вылечились

12:38, 25 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Каждый третий россиянин, который переболел коронавирусной инфекцией в любой форме, уже вылечился.

Такой вывод следует из данных Федерального оперативного штаба по контролю за эпидемиологической ситуацией с коронавирусом, сообщает Life.ru.

По состоянию на понедельник, 25 мая, в России зафиксировано 353 427 случаев коронавирусной инфекции (8 946 за последние сутки), умерли 3 633 человека (92 за последние сутки).

Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 1643499 человек, на втором Бразилия — 363211.

Как ранее писал NEWS.ru, у научных сотрудников Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, протестировавших на себе разрабатываемую вакцину от коронавируса, обнаружили антитела.

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