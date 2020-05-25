Треть россиян с коронавирусной инфекцией уже вылечились

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Глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое позволит государственным учреждениям, сильнее всего пострадавшим от пандемии COVID-19, использовать субсидии, выделяемые на исполнение госзаданий на выплату зарплат сотрудникам и другие первоочерёдные нужды.

На оперативном совещании с вице-премьерами премьер-министр отметил, что многим организациям пришлось приостановить свою деятельность, в том числе различным федеральным государственным учреждениям из наиболее пострадавших отраслей. В них трудятся десятки тысяч...