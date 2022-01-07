Тихоокеанский флот РФ пополнится новыми кораблями в 2022 году

Тихоокеанский флот РФ в 2022 году пополнится новыми боевыми единицам. В состав флота войдут корвет проекта 20380 «Резкий» и дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 («Варшавянка») «Магадан», об это РИА Новости рассказали в пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

В 2022 году в корабельный состав Тихоокеанского флота (ТОФ) войдёт новейший корвет «Резкий» и прибудет в родной пункт базирования с Балтийского флота уже принятая в состав ТОФ подводная лодка проекта 636.3 «Магадан», — сообщает пресс-служба.

В конце прошлого года министр обороны Сергей Шойгу заявил о планах по перевооружению армии. В 2022 году в Вооружённые силы России должны поступить свыше тысячи единиц техники, в том числе пять дивизионных комплектов зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». В состав ВМФ планируется принять пять подводных лодок, 11 надводных кораблей, три боевых катера, а также два береговых ракетных комплекса.

Недавно в Минобороны РФ рассказали о новом вооружении в сухопутных войсках. В 2022 году в соединения и воинские части Сухопутных войск РФ должно поступить более 400 единиц бронетанковой техники. Передача техники произойдёт в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Вся техника уже успешно зарекомендовала себя при эксплуатации в различных климатических зонах.

Также сообщалось, что в состав вооружённых сил вошла новая зенитная ракетная система С-500. ЗРС не имеет аналогов, она может поражать космические аппараты, боевые части межконтинентальных баллистических ракет, а также гиперзвуковые цели на большой высоте.