The Drive: уничтоженное у Крыма неизвестное судно могло быть сделано в США

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Судно без экипажа, способное перевозить 540 тонн груза и курсировать со скоростью 65 километров в час

Уничтоженное российскими военными вблизи побережья Крыма неопознанное надводное судно могло быть одним из американских беспилотных катеров береговой обороны, переданных Украине, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на издание The Drive. По одной из версий, судно могло быть начинено взрывчаткой и специально отправлено к российской территории.

Произошедшее свидетельствует о существовании ранее неизвестной беспилотной платформы, которая имеет множество вариантов применения, — пишет издание.

США еще в апреле обещали передать Украине в одном из своих пакетов военной помощи некие беспилотные корабли береговой обороны. Тогда представители американского военного ведомства отказались дать какие-либо комментарии насчет того, что из себя представляют эти суда.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 21 сентября заявил, что прогремевший ранее в море взрыв раздался после уничтожения водоплавающего беспилотного аппарата. До этого местные жители в социальных сетях сообщали об услышанном сильном хлопке и звуках пролетающего самолета.