Медведев: терактов на транспорте в России нет уже два года

https://static.news.ru/photo/43c7bb26-fcc5-11ea-b212-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За последние два года на объектах транспортной инфраструктуры удалось не допустить ни одного террористического акта. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

На профильном совещании он подчеркнул, что «транспорт удалось полностью оградить от действий террористов», передаёт «Интерфакс».

Медведев также привёл данные Национального антитеррористического комитета, из которых следует, что в 2019 году предотвращено 34 теракта, нейтрализованы и задержаны около тысячи диверсантов и их пособников.

В 2020 году, добавил он, было зафиксировано 24 факта незаконного вмешательства в работу объектов транспорта и 517 попыток осуществления таких угроз.

По словам зампредседателя Совбеза, в основе успешной антитеррористической борьбы — внимание, которое государство уделяло вопросам транспортной безопасности.

Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, в День солидарности в борьбе с терроризмом прошли акции памяти граждан, погибших в результате террористических атак.