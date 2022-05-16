Стало известно время начала заседания высшего совета ЛДПР ТАСС: заседание высшего совета ЛДПР пройдёт 16 мая в 13:30 мск

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заседание высшего совета ЛДПР, в ходе которого будет согласована дата съезда, состоится 16 мая в 13:30, передаёт ТАСС. Отмечается, что в центральный аппарат ЛДПР поступили десятки обращений от координационных советов региональных отделений с просьбой созвать партийный съезд. На съезде будет решено, кто встанет во главе партии.

В связи с поступившими обращениями сегодня в 13:30 состоится заседание высшего совета. В повестке дня — вопрос о дате и месте проведения внеочередного съезда, а также о норме представительства от регионов, — говорится в сообщении.

Временным руководителем партии в настоящее время является глава международного комитета Госдумы РФ, депутат Леонид Слуцкий.

17 мая 2022 года Госдума официально прекратит депутатские полномочия основателя ЛДПР Владимира Жириновского, умершего 6 апреля 2022 года. Возможными преемниками Жириновского считаются парламентарии Леонид Слуцкий и Ярослав Нилов, а также губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

Сегодня утром объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост председателя партии член высшего совета ЛДПР, экс-депутат Госдумы РФ Александр Шерин. В принятии решения он руководствовался многолетним опытом политической работы.