Стало известно о взятии стратегически важного пункта ВСУ под Донецком РИА Новости: армия РФ взяла стратегически важный опорный пункт ВСУ под Донецком

Фото: МО РФ

Подразделения Вооруженных сил России взяли под контроль опорный пункт армии Украины на Донецком направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники. По данным агентства, он имеет высокую стратегическую важность. Кроме того, российским солдатам удалось захватить крупный арсенал, на котором хранились западные образцы вооружения. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Благодаря грамотным действиям и командам заместителя командира взвода и мужеству всей группы, смогли уничтожить двух военнослужащих ВСУ, одного ранить и одного взять в плен, — уточнил собеседник агентства.

Отмечается, что в результате боя были захвачены трофейные противотанковые ракетные комплексы NLAW и Javelin. Кроме того, на оружейном складе были найдены шведские ручные гранатометы AT-4, боеприпасы к различным единицам стрелкового оружия и противогазы иностранного производства. Всех участников операции по захвату опорного пункта представили к ордену Мужества.

Как сообщалось ранее, российские военнослужащие отразили несколько контратак украинских подразделений на Купянском направлении. По данным Министерства обороны РФ, пехотинцам помогли беспилотники, передавшие информацию о передвижениях противника.