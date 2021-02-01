Стало известно, чем чаще всего недовольны родители в работе школ

Большинство родителей не до конца удовлетворены работой школ или недовольны ей вовсе. Так, деятельность учреждений полностью устраивает менее трети взрослых россиян. Чаще всего вопросы возникают к преподаванию тех или иных предметов. Считается, что из-за неправильно выбранной методики, дети излишне загружены учёбой. Не последнее слово в отношение родителей к школьному преподаванию внесло дистанционное обучение. Однако зачастую недовольство отцов и матерей вызвано тем, что они не готовы самостоятельно вкладываться в воспитание и образование ребёнка, полагают эксперты. Какие проблемы в школе мешают комфортному обучению и как повысить его качество в России, выяснял NEWS.ru.

Работой школ в России полностью удовлетворены лишь 28,5% родителей. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru.

По статистике ведомства, в некоторых регионах показатели ещё меньше. В частности, в Ингушетии (6,6%), Магаданской области (9,4%), Москве (10,3%), Карелии (12,1%) и Удмуртии (13,3%). В свою очередь, максимальные цифры наблюдаются в Новосибирской (59,5%), Курской (56%), Тамбовской (50,9%), Ульяновкой (47,2%) областях, а также в Татарстане (47,1%).

Отдельно стоит сказать об удовлетворенности качеством школьного обучения. Большинство россиян (72%) оно полностью устраивает. Прежде всего, в Татарстане (92,4%), Севастополе (90,3%) и Чечне (89,3%). Однако у людей в некоторых регионах регулярность занятий и подготовка преподавателей вызывают вопросы. Так, минимум родителей довольных учёбой детей — в Сахалинской (49,2%) и Воронежской (50,1%) областях, Ингушетии (50,5%).

Другие составляющие работы школ россияне оценили примерно на одинаковом уровне. Например, полностью удовлетворены организацией учебного процесса 70,5% из них, качеством воспитательной работы — 72,9%, медицинским контролем и медпомощью — 65,6%, комфортностью пребывания в школе — 75,5%.

Проблемы среднего образования носят системный характер и не связаны только с какими-то конкретными учреждениями. Например, чаще всего претензии возникают к преподаванию предметов и методикам обучения, которые приводят к излишней загруженности детей, рассказала NEWS.ru глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.

Им приходится всё время зазубривать какие-то даты, события зарубежной жизни. Мало часов уделяется собственной истории, русскому языку. Очень много детальной информации. В наше время этому учили в высшей школе — в вузах. Это не скорректировано с уровнем развития детей. Когда в четвёртом классе ребёнку рассказывают о государственном устройстве, причём языком тем, каким меня учили в институте — это совершенно ненормально. В основном претензии родителей к этому — то, что дети перегружены, не гуляют, у них нет детства. Ольга Леткова председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ

Вопросы родителей есть и к питанию детей в школах, которое представляет собой консервированные продукты: его не готовят в учреждении, а привозят. Такая еда напоминает ту, которую раздают пассажирам самолётов. Польза от ежедневного потребления такой пищи сомнительна. Помимо этого, отсутствует альтернативное питание при наличии у ребёнка какой-либо болезни или аллергии, отметила Леткова.

По её словам, медицинские же работники в школе в основном заняты тем, что собирают справки о прививках детей, и не способны оказать какую-либо первую помощь. Нарекания есть и к воспитательной части работы школ. Это в очередной раз доказало присутствие детей на несанкционированных митингах в последнее время. Образовательные учреждения не занимаются вовлечением учащихся в какую-либо полезную социальную деятельность.

Кроме того, негативное отношение родителей вызвал дистанционный режим обучения детей. Дети по четыре-пять часов подряд проводили за компьютером без заметного перерыва. Это вредит глазам учеников. Похожая проблема есть и при учёбе непосредственно в школах, где много времени используют электронные доски.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Зависит не только от школы

Некоторые родители могут быть недовольны работой школ по той причине, что не готовы вкладываться в обучение и воспитание ребёнка. Они считают что этим должна заниматься только школа, тогда как сами нередко предпочитают посвящать время бессмысленным развлечениям, полагает зампред Общественного совета при Минпросвещения России Майя Пильдес.

Четырьмя, пятью или шестью уроками в школе образование не заканчивается. А родители удовлетворены тем временем, которое они проводят с детьми? А сколько книг они с детьми прочитали? А как они развивают своих детей после школы? Что они делают в субботу и воскресенье? Они ходят с детьми в музей, они ездят на выставки? Школа одна за это не отвечает. За воспитание и обучение учеников отвечают родители. Это они вместе со школой обеспечивают высокий уровень образования своим детям. Я понимаю родителей — они заняты работой, они должны зарабатывать деньги, на них домашнее хозяйство. Но может быть, этого достаточно, и не надо добавлять телевидение пустое и никому не нужное? Майя Пильдес заместитель председателя общественного совета при Минпросвещения, народный учитель России заместитель председателя общественного совета при Минпросвещения, народный учитель России

Самой большой проблемой в школе подчас становится недостаточное воспитание детей до их прихода в образовательное учреждение. Впоследствии они не задумываются о рамках поведения и потакают своим желаниям. Родителям в первые годы жизни ребёнка следует его подготовить к будущей учёбе: сформировать у него ответственность за свои действия, отношения со сверстниками и выработать умение общаться со взрослыми. Также имеет смысл заниматься с чадом развивающими играми и творчеством, развить в них усидчивость и привычку трудиться.

Чтобы повысить качество обучения в школе, прежде всего следует улучшить подготовку педагогов в вузах, подчеркнула Пильдес. Тогда как уже работающим учителям необходимо дать возможность постоянно повышать квалификацию и время на самообразование. В том числе, снабжать их литературой, видеоматериалами, проводить вебинары, а лучшим педагогическим «умам» — позволить выступать и делиться с другими преподавателями своим опытом. Также педагогам нужно платить хорошую зарплату, отвести им время вести культурную жизнь — посещать театры, музеи, выставки и читать много книг.

При этом, отметила она, дистант, на который вынужденно пришлось перейти детям, показал незаменимость традиционных уроков и личного общения с учителем, полагает Пильдес. Другой формат попросту не подходит для детей школьного возраста.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Национальный проект

В 2019 году власти в России запустили нацпроект «Образование», одна из целей которого — вхождение РФ в первую десятку стран по качеству обучения в средней школе.

В рамках нацпроекта планируется обновить материально-техническую базу в школах, построить новые учреждения в сельской местности и внедрить во всех регионах модель цифровой образовательной среды. Кроме того, предполагается полностью ликвидировать учёбу в третью смену, создать в субъектах центры выявления и развития талантов, а также вовлечь в различные формы сопровождения и наставничества не менее 70% учеников. Помимо этого проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профориентации ребёнка и индивидуального учебного плана.

Также планируется уделить внимание и профессиональному мастерству учителей — внедрить национальную систему учительского роста, охватывающей не менее 50% школьных педагогов. В том числе, организовать непрерывное повышение их квалификации.

На реализацию нацпроекта планируется потратить 784,5 млрд рублей.

Каждая третья школа в России имеет потенциал для улучшения образовательных результатов, заявил 27 января министр просвещения Сергей Кравцов в рамках «правительственного часа» в Совете Федерации.

Особенно это основная школа, 8–9-е классы. Мы точечно работаем с каждой школой, оказываем необходимую методическую поддержку там, где это требуется, чтобы устранить пробелы в знаниях. Такая системная работа позволяет нам увидеть позитивную динамику в достижении тех результатов, о которых говорит президент, чтобы войти в десятку стран по качеству школьного образования. Сергей Кравцов министр просвещения России министр просвещения России

Положительный эффект даёт именно системный, комплексный подход. В частности, создание единого образовательного пространства и профессиональное развитие педагогических работников, борьба школ с низкими результатами, добавил министр.

По его словам, с 2021 года начинается масштабный проект строительства школ — за четыре года планируется создать 1910 образовательных учреждений. Кроме того, около 27 тысяч школ в сельской местности и малых городах оснастят современным оборудованием.