https://static.news.ru/photo/adeababe-e360-11e9-b18c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудникам органов внутренних дел Ростовской области, которые выдают паспорта РФ гражданам ДНР и ЛНР, в разы повысят зарплаты.

Выплачивать указанным сотрудникам ежемесячную выплату к денежному довольствию в размере ‎трёх месячных окладов в соответствии с замещаемой должностью, — говорится в постановлении, опубликованном на портале нормативных правовых актов.

Кроме того, сотрудникам будут засчитывать один месяц службы за полтора для назначения пенсий.

Указ об упрощённом режиме получения паспортов российский лидер Владимир Путин подписал 24 апреля. Согласно документу, срок рассмотрения запроса российскими органами не должен превышать трёх месяцев. В самопровозглашённых республиках в первые же дни выстроились очереди из желающих стать гражданами РФ.

Как ранее писал News.ru, украинская разведка заметила, что Россия ускорилась с выдачей российских паспортов жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.