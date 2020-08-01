Сотни автолюбителей отправились в Абхазию через открытую границу

https://static.news.ru/photo/c457a972-d411-11ea-a6b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Константин Гревцов/Global Look Press

Сотни автомобилей направляются в Абхазию в первый день после снятия запрета на поездки, введённого ранее на фоне пандемии коронавируса. Тем не менее, обстановка на границе спокойная: машин гораздо меньше, чем бывает в это время в обычных условиях.

При этом транспортный поток движется большей частью за пределы России.

Выехало из России более 600 автомобилей, въехало — 100, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы сочинской таможни.

По итогам первых суток границу российско-абхазскую границу в районе Сочи могут пересечь не менее тысячи транспортных средств.

Судя по веб-камерам, установленным на контрольно-пропускном пункте «Псоу», автомобильный трафик достаточно низкий. Машины проезжают нечасто. Люди, проходящие пешком, также идут свободно и без каких-либо столпотворений.

Количество людей, которые пересекли границу, не уточняется.

Днём ранее, как писал NEWS.ru, председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об отмене введённых из-за коронавируса ограничений на пересечение границы с Абхазией. На этот шаг власти пошли, учтя заключения Роспотребнадзора и Минздрава о санитарно-эпидемиологической обстановке в Абхазии и о готовности инфраструктуры к приёму туристов.

Перед этим из-за пандемии Абхазия до 4 августа продлила ограничения по пересечению границы с Россией. Однако они были сняты досрочно.