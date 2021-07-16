Собянин: Москва с 19 июля отменяет QR-коды

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с понедельника система QR-кодов становится необязательной. Успешный ход вакцинации позволяет отказаться от этой меры. Его слова приводит ТАСС.

С 19 числа мы отменяем обязательные QR-коды в общепите. Это важное решение. У меня было много обращений от бизнеса, общественных организаций, партийных организаций, в частности от Федерации рестораторов и отельеров, от «Единой России», — отметил градоначальник в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

По его словам, система QR-кодов, проработавшая две недели, свою задачу выполнила. Собянин поблагодарил бизнес и москвичей за помощь в борьбе с пандемией.

Кроме того, мэр столицы подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в мегаполисе остаётся сложной, но основные показатели четвёртую неделю подряд улучшаются. За последний месяц более 2 млн жителей Москвы сделали прививку от COVID.

Ранее власти Москвы рассказали, что основной причиной новой вспышки заболеваемости коронавирусом в городе является новый штамм инфекции — «дельта». Тем не менее заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова уточнила, что столица справляется с пандемией с минимальными ограничениями.