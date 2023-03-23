СМИ узнали о возможной отставке ряда губернаторов «Коммерсантъ»: до конца марта могут последовать очередные отставки губернаторов

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

До конца марта в России могут произойти увольнения целого ряда губернаторов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в администрации президента. Как рассказали собеседники издания, в числе претендентов на отставку — руководители Красноярского края Александр Усс и Орловской области Андрей Клычков.

По имеющимся данным, причины возможной отставки представителя «Единой России» Усса, который руководит Красноярским краем с 2017 года, кроются в низких рейтингах. Что касается члена КПРФ Клычкова, который стоит во главе Орловской области также с 2017 года, то его работой недовольны в правительстве.

Также под «сокращение» может попасть глава Хакасии Валентин Коновалов — еще один представитель КПРФ. Он находится на этой должности с 2018 года. Впрочем, источники не исключили допуск Коновалова до выборов, где его соперником станет депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сокол.

По словам одного из собеседников «Коммерсанта», в настоящее время у властей существует мнение, что если у так называемой парламентской оппозиции есть хотя по одному главе региона, это означает, что они представлены в губернаторском корпусе. При этом каждый руководитель региона является «результатом индивидуальных договоренностей» и все они должны «выполнять KPI».

15 марта президент России Владимир Путин назначил Владислава Кузнецова исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа. Кузнецов до назначения на новую должность занимал пост первого заместителя председателя правительства ЛНР, работал в руководстве Курганской области. Бывшего главу региона Романа Копина, руководившего регионов с 2008 года, освободили от должности по собственному желанию.

Через два дня стало известно, что бывший директор департамента регионального развития правительства Российской Федерации Василий Анохин назначен временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области. Он пришел на смену Алексею Островскому, который возглавлял регион более 10 лет.