Сколько новых иноагентов появилось в России за год СВО: инфографика В 2022 году список иностранных агентов, который ведёт Минюст, рекордно вырос

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 24 февраля 2022 года по 24 февраля 2023 года иноагентами в России были признаны 218 физических и юридических лиц. За весь 2022 год в реестре Минюста добавилось 207 строчек — больше, чем в любой другой год с момента появления термина «иностранный агент» в российском законодательстве. Подробнее — в инфографике NEWS.ru.

Больше всего среди новых иноагентов журналистов, СМИ и блогеров: 88 деятелей медиа получили этот статус с начала военной операции на территории Украины. Также в реестре оказались 22 политика, 18 гражданских активистов, 16 деятелей искусства, 14 правозащитников и правозащитных организаций, 9 защитников прав ЛГБТ+, 7 фемактивистов. Также в список попали люди, которых нельзя было отнести к какой-либо категории. Например, руководители сервиса книг по подписке Bookmate (компания «Букмейт Лимитед» тоже признана Минюстом организацией, выполняющей функции иностранного агента): как считают сами руководители платформы, статус они получили из-за публикации книги «Лето в пионерском галстуке».

Фото: Lidia María Veles/NEWS.ru

В 2022 году новыми иноагентами стали 207 компаний и людей — это больше, чем в любой другой год. Прошлый «рекорд» был поставлен годом ранее, когда в список включили 132 физических и юридических лица. При этом с начала действия законодательства об иноагентах был период, когда из реестра исключали больше организаций, чем включали в него: это продолжалось два года, 2017 и 2018. После этого число новых позиций в реестре снова стало расти, а исключаемых — падать.