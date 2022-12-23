«Ситимобил» проведет расследование после утечки фото паспортов водителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Агрегатор такси «Ситимобил» проводит внутреннее расследование по утечке 4 тыс. фотографий паспортов водителей, сообщили NEWS.ru в пресс-службе компании. По результатам расследования будет применено дисциплинарное взыскание к ответственным лицам. Ранее сведения об утечке фотографий появились в Telegram-канале «Утечки информации». Отмечалось, что в открытый доступ попали 4149 снимков.

На данный момент мы проводим внутреннее расследование, хранились ли украденные данные в нашей системе, и как могла произойти утечка данных. По результатам расследования будет применено дисциплинарное взыскание к ответственным. Мы в любом случае берем на себя ответственность за происходящее, так как мы отвечаем за безопасность данных на наших ресурсах. Мы хотим принести извинения каждому водителю парков-партнеров, чьи личные данные оказались в открытом доступе, — рассказали в пресс-службе

Более того, компания готовит к отправке уведомление в Роскомнадзор о произошедшей утечке данных. Руководством «Ситимобил» создан штаб по детальному разбору ситуации с целью не допустить подобных инцидентов в дальнейшем.

Ранее ряд персональных данных клиентов сети «ВкусВилл» оказался в открытом доступе, включая телефоны, адреса электронной почты и четыре цифры номера банковской карты. Уязвимости удалось устранить в первые часы после обнаружения утечки. Кроме того, были приняты все возможные меры, чтобы обезопасить ресурсы.