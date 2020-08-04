Шойгу ввёл спецнадбавки к окладам военнослужащих

https://static.news.ru/photo/1ab89342-d635-11ea-b08b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ о введении с 1 июля ежемесячной надбавки для отдельных категорий военнослужащих. Зарплата более чем 45 тыс. российских солдат и офицеров увеличится в среднем на 23 тыс. рублей.

17 июля мной подписан приказ о введении с 1 июля 2020 года ежемесячной надбавки отдельным категориям военнослужащих лётного состава, плавсостава, Главного управления Генерального штаба и Ракетных войск стратегического назначения, — цитирует ТАСС Шойгу.

Он пояснил, что надбавка устанавливается в зависимости от размера оклада по воинской должности: для офицеров — 100%, для прапорщиков и сержантов — 110%, для солдат — 120%.

Министр потребовал от командиров и начальников частей обеспечить своевременное установление и выплату надбавок.

Как писал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении МВД РФ 1,3 млрд рублей для увеличения окладов полицейским Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 1 июля. Ежемесячная надбавка к окладу в размере 6 тыс. рублей будет положена сотрудникам патрульно-постовой службы, дорожно-постовой службы, подразделений охраны, конвоирования и транспортной полиции.