https://static.news.ru/photo/6ea2fc16-199f-11ea-b7b5-fa163e074e61_660.jpg Парусники «Седов» и «Крузенштерн» Фото: kruzenshternofficial/facebook.com

Парусники «Седов» и «Крузенштерн» отправились в кругосветное плавание после того, как их в субботу, 7 декабря, задержал шторм в порту Калининграда.

Экспедиция посвящена 200-летию открытия Антарктиды российскими моряками и 75-летию Великой Победы. Знаменитые барки преодолеют 100 тысяч морских миль, по пути они зайдут в порты Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Океании. Во время плавания на борту парусников пройдут практику 692 курсанта Росрыболовства и 56 юнг, передаёт ТАСС.

Как напоминает NEWS.ru, 12 апреля Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник «Седов». Причиной такого решения стало присутствие на борту курсантов из Керчи. Буквально за день до этого по той же причине паруснику не выдали разрешение на вход в эстонские воды. Посольство России расценило это как «недружественный акт».