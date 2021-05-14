РПЦ призвала создать базу для усыновления замороженных эмбрионов

Закон, позволяющий усыновлять замороженные эмбрионы, предлагает принять Русская православная церковь. Об этом священники заявили в рамках круглого стола на тему биоэтики, который прошёл 14 мая в Пятигорске. Этот вопрос с ними обсуждали медики из РФ и Германии, пишет РИА Новости.
В ходе обсуждения ассистент кафедры гуманитарных наук Первого Московского государственного медицинского университета священник Роман Тарабрин
Также духовенство предлагает в будущем полностью запретить криоконсервацию.
По оценкам специалистов, в мире в настоящее время хранится около миллиона замороженных эмбрионов. При этом в США практика по их усыновлению становится всё более популярной. Особую активность в «пристраивании» эмбрионов проявляют те, кто не может оставить своих детей в подобном состоянии по религиозным причинам.
Ранее в России работу некоммерческих организаций по профилактике абортов предлагают признать видом социально значимой деятельности. Соответствующее обращение общественное движение «За жизнь!» направило главам регионов, депутатам Госдумы и сенаторам. В таком случае подобные НКО смогут получить от государства помощь: финансовую, имущественную, информационную и консультационную, льготы по уплате налогов.