РПЦ призвала создать базу для усыновления замороженных эмбрионов

https://static.news.ru/photo/8be071fe-b503-11eb-940a-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: zoon.ru

Закон, позволяющий усыновлять замороженные эмбрионы, предлагает принять Русская православная церковь. Об этом священники заявили в рамках круглого стола на тему биоэтики, который прошёл 14 мая в Пятигорске. Этот вопрос с ними обсуждали медики из РФ и Германии, пишет РИА Новости.

В ходе обсуждения ассистент кафедры гуманитарных наук Первого Московского государственного медицинского университета священник Роман Тарабрин отметил , что физические операции по пересадке чужих эмбрионов в настоящее время осуществляются, однако юридически право на этих детей никак не закреплено. При этом священник считает, что в случае появления такого закона юридически будет закреплён факт того, что эмбрион является человеком, а аборт можно расценивать как убийство.

Также духовенство предлагает в будущем полностью запретить криоконсервацию.

По оценкам специалистов, в мире в настоящее время хранится около миллиона замороженных эмбрионов. При этом в США практика по их усыновлению становится всё более популярной. Особую активность в «пристраивании» эмбрионов проявляют те, кто не может оставить своих детей в подобном состоянии по религиозным причинам.

Ранее в России работу некоммерческих организаций по профилактике абортов предлагают признать видом социально значимой деятельности. Соответствующее обращение общественное движение «За жизнь!» направило главам регионов, депутатам Госдумы и сенаторам. В таком случае подобные НКО смогут получить от государства помощь: финансовую, имущественную, информационную и консультационную, льготы по уплате налогов.