Росстат назвал регионы с самыми дорогими сахаром и подсолнечным маслом

https://static.news.ru/photo/b73dc038-3f5e-11eb-a941-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За последние полгода стоимость подсолнечного масла в России подскочила более чем на 20 рублей. Так, в ноябре за килограмм продукта нужно было заплатить в среднем 122,89 рубля, тогда как в мае — 101,7 рубля. С такими данными Росстата ознакомился NEWS.ru.

По данным за ноябрь текущего года, наиболее высокая цена подсолнечного масла зафиксирована в Чукотском автономном округе (в среднем 170,58 рубля), Сахалинской области (146,23 рубля) и Ямало-Ненецком автономном округе (142,69 рубля). Замыкают пятёрку регионов — лидеров по показателю Мурманская область (139,15 рубля) и Карелия (138,86 рубля).

В свою очередь минимальные цены на масло отмечаются в Республике Алтай (102,74 рубля), Ингушетии (105,48 рубля), Саратовской области (107,67 рубля), Мордовии (108,56 рубля) и Воронежской области (109,71 рубля).

Вместе с тем для покупки килограмма сахара-песка нужно подготовить в среднем 52,37 рубля, в мае же за него требовали 36,31 рубля.

Больше всего сахар стоит в Чукотском автономном округе (94,81 рубля), Магаданской области (70,74 рубля) и Камчатском крае (69,94 рубля). Несколько меньше — в Сахалинской области (66,49 рубля) и Якутии (66,14 рубля).

По самым низким ценам продукт можно купить в Белгородской (47,01 рубля) и Псковской (47,19 рубля) областях, Башкирии (47,94 рубля), Воронежской (48,04 рубля) и Пензенской (48,05 рубля) областях.

В столице средняя стоимость подсолнечного масла составила 125,65 рубля, сахара — 54,41 рубля.

За последнее время выросла стоимость не только подсолнечного масла и сахара, но и других продуктов. Однако эти группы товаров могли подорожать наиболее существенно, что привлекло внимание властей, отметил в беседе с NEWS.ru председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.

Рост цен на подсолнечное масло и сахар связан с тем, что они представляют собой биржевые товары. Их стоимость выросла не только в России, но и в мире. Это обусловлено сниженной урожайностью подсолнечника и сахарной свёклы в текущем году.

Когда цены, в том числе и на подсолнечник, растут, то производитель этого подсолнечника, естественно, испытывает желание продать по тем ценам, которые складываются в мире. Если есть возможность продать его за границу дороже, то, конечно же, они и внутри России хотят получить за него такую же цену. Соответственно, переработчик уже тоже вынужден покупать по тем ценам, которые складываются на рынке. А дальше получается некий продукт, который произведён по новой цене, и по новой цене товар поступает в торговые сети, — пояснил Карпов.

Лидерство отдельных регионов по стоимости подсолнечного масла и сахара объясняется тем, что они северные и дальние: чтобы доставить туда товары, нужно больше потратиться на логистику.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановления, закрепляющие решения по стабилизации цен на ряд продуктов питания. Отмечается, что документы подготовлены в рамках выполнения поручения президента Владимира Путина.