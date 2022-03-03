Россию разделили на зоны по вывозу отходов

Территорию России, за которую отвечают региональные операторы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), разделили на 287 зон, сообщает телеканал «360». Начали работу 177 регоператоров, 13 из них пришлось сменить из-за нарушений и слабых показателей.

На сегодняшний день на территории Российской Федерации определены 287 зон деятельности региональных операторов, выбрано 183 региональных оператора, из них 177 региональных операторов приступили к деятельности в 250 зонах. <...> При этом за 2019–2021 годы реализации реформы по обращению с ТКО произошла смена региональных операторов в 13 субъектах РФ. <...> Таким образом отрасль по сути очистилась от недобросовестных региональных операторов, — сказал глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Заменить их пришлось из-за низких сборов платежей за услуги, нарушения схем работы с ТКО и недоступности некоторых населённых пунктов, объяснил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре ППК РЭО Евгений Карелов.

Ранее Денис Буцаев и губернатор Тувы Владислав Ховалыг подписали план инвестиционного проекта по строительству заводов по переработке и сортировке твёрдых коммунальных отходов в регионе. Строительство объектов планируют завершить к 2024 году.