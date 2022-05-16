Россиянам сообщили, что жары летом не ожидается Синоптик Тишковец сделал прогноз об умеренно тёплом лете в России

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Грядущее лето в европейской части России должно пройти без каких-либо экстремальных отклонений. Такой прогноз сделал в интервью радио Sputnik главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, температура воздуха, в целом, будет находиться в рамках климатической нормы.

Как рассказал метеоролог, погода в Европейской России до конца мая останется прохладной. В июне также не ожидается «экстремальной жары», Впрочем, «экстремальных холодов» также быть не должно.

В июне среднемесячная температура воздуха на большей части европейской территории России будет соответствовать климатической норме, которая заложена для каждого города. Напомню, что для Москвы это приблизительно 11,5 градуса ночью и 21,7 градуса днём, — сказал Тишковец.

Осадки также будут соответствовать норме. Только на востоке возможно «переувлажнение» на 20–40%.

В июле и августе температура воздуха может превысить климатическую норму, но без существенных отклонений от обычных показателей — от 0,5 до 2 градусов.

Нас ждет умеренно тёплое лето, — резюмировал Тишковец.

Он также допустил такие атмосферные явления, как град, грозы и сильный ветер. Но с большой долей вероятности их можно предсказать только за двое суток.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также сообщил о том, что лето 2022 года в России не будет холодным. Температура будет около и выше нормы.