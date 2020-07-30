Россиянам начали выдавать водительские права нового образца

https://static.news.ru/photo/83a684d4-d281-11ea-aa60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Госавтоинспекция начала выдавать россиянам водительские удостоверения нового образца. Теперь на них присутствуют надписи на трёх языках — русском, французском и английском.

Первыми обновлённые документы получили автовладельцы, которые в июле обратились в подразделения ГИБДД для замены прав, сообщает Autonews. В верхней части лицевой стороны, помимо надписи «Водительское удостоверение», значатся «Permis de conduire» и «Driving licence». Текст выполнен сиреневым цветом и размещён в три строки.

Нововведение необходимо, чтобы привести российские документы в соответствие с нормами международного права, включая положения принятой в 1968 году Конвенции о дорожном движении. Она позволяет путешествовать с национальными правами по странам, ратифицировавшим её. В общей сложности таких государств около 80, среди них почти все страны Европы, а также Турция, Иран, ЮАР, Филиппины, Бразилия и ряд других.

В список входит и Россия, однако из-за несоответствия национальных водительских удостоверений международным нормам россиянам дополнительно приходилось получать международную версию документа.

Специально менять права старого образца на новые не придётся — нынешние документы продолжат считаться действительными.

Ранее ГИБДД намеревалась начать выдачу новых водительских удостоверений с 20 августа этого года. Об этом говорилось в специальном приказе МВД. Как писал NEWS.ru, он также предусматривал ряд других изменений в документации.

Помимо этого, российские банки намерены перейти на упрощённую систему предоставления некоторых финансовых услуг. Для этого можно будет воспользоваться правами вместо паспорта.