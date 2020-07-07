В РФ могут появиться водительские права нового вида

https://static.news.ru/photo/5896804c-c06f-11ea-91ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

МВД России разработало проект приказа, по которому могут быть внесены изменения в ведомственные нормативные акты по вопросам регистрации автомототранспортных средств, а на водительских правах появятся дополнительные обозначения.

Проектом предполагается привести формы свидетельства о регистрации транспортного средства и водительского удостоверения в соответствие законодательству Российской Федерации и нормам международного права, а также уточнить отдельные положения нормативных правовых актов, регламентирующих регистрационную деятельность, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Предложено дополнить бланк водительского удостоверения не только старой надписью PERMIS DE CONDUIRE, но и новой DRIVING LICENCE.

В свидетельство о регистрации транспортного средства могут быть внесены сведения о мощности двигателя, а также о дате государственной регистрации для транспортных средств, которые поставлены на учёт в ограниченный срок.

Проект предусматривает внесение изменений в инструкцию о выдаче разрешений на установку на автомобили устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов. Кроме того, документ дополняет требования к паспорту транспортного средства, которые вступают в силу 1 ноября 2020 года, порядком оформления паспорта взамен утраченного, если автомобиль ранее не стоял государственном учёте.

NEWS.ru писал, что банки рассматривают возможность перехода на упрощённую систему предоставления некоторых финансовых услуг. Для их получения можно будет воспользоваться водительскими правами вместо паспорта. Так, клиент сможет перевести деньги без открытия счёта, отправить и получить до 15 тысяч рублей через почту, а также обменять валюту на сумму 100 тысяч рублей. Инициаторами законопроекта стали Минэкономразвития и Росфинмониторинг. Центробанк эту идею поддерживает.