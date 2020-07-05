Права заменят паспорт клиентам в банке

https://static.news.ru/photo/0643c302-bf0e-11ea-8177-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Government/via Globallookpress.com

Банки намерены перейти на упрощённую систему предоставления некоторых финансовых услуг. Для этого можно будет воспользоваться водительскими правами вместо паспорта.

По правам клиент сможет перевести деньги без открытия счёта, отправить и получить до 15 тыс. рублей через почту, обменять валюту на сумму 100 тыс. рублей, пишут «Известия».

Права давно используются таким образом в международной практике. Они содержат все необходимые сведения, пригодные для упрощённой формы. Это, в частности, фото и подпись владельца.

Инициаторами законопроекта стали Минэкономразвития и Росфинмониторинг. Центробанк эту идею поддерживает.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Госдуме ко второму чтению уже подготовлены поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов», которые предусматривают обязательство банков сообщать уполномоченным государственным органам о всех операциях юридических лиц с наличкой на сумму больше 600 тысяч рублей.