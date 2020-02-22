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Директора коллекторской организации, впервые в российской практике, суд отстранил от работы из-за давления, угроз и автодозвона должникам. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы судебных приставов г. Москвы (ФССП).

Директора коллекторской организации, впервые в российской практике, суд отстранил от работы из-за давления, угроз и автодозвона должникам. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы судебных приставов...