Восмерых россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, разместили на двухнедельный карантин в Казани. Об этом
В Российскую Федерацию возвратились восемь россиян, из которых у троих в период нахождения на лайнере был выявлен новый коронавирус, остальные граждане отказались от перелёта, — привели слова Татьяны Голиковой в ТАСС.
Отмечается, что россияне были доставлены авиацией МЧС 22 февраля на родину. Эвакуированные пробудут на карантине две недели.
Все эвакуированные российские граждане, а также лица, осуществляющие эвакуацию, в течение 14 дней будут находиться в карантине под медицинским наблюдением в городе Казани в специализированном учреждении, где созданы все условия для комфортного нахождения. В ходе карантина будет проведена диагностика на наличие нового коронавируса, — пояснила Татьяна Голикова.
Ранее NEWS.ru писал о том, что на борту Diamond Princess находились десять россиян. Кроме того, лайнер покинули более 300 граждан других стран.
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