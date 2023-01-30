Российских чиновников научат общаться с населением по методичке «Известия»: РАНХиГС разработала рекомендации по общению чиновников с населением

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Государственные служащие должны проявлять эмпатию и быть этичными в ответах на запросы населения в государственные органы. Такие рекомендации содержатся в пособии Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС), сообщают «Известия». Методичку планируется представить 30 января.

В ней поясняется, что обилие клише и канцеляризмов в ответах чиновников приводит к тому, что информация в результате воспринимается «как пустой звук». Кроме того, отмечается, что шаблонные ответы затрудняют понимание и не располагают к общению, отвращают от диалога и создают впечатление низкоквалифицированного персонала.

Методическое пособие создавалось в рамках программы «Приоритет 2030». В нем приведены реальные примеры неудачных ответов чиновников и даются правила, советы и рекомендации, какими должны быть действия со стороны госслужащих. Также предлагается учитывать возраст, образование и жизненную ситуацию авторов обращений.

Как рассказала автор сборника, исполнительный директор Центра понятного языка Высшей школы госуправления РАНХиГС Юлия Андреева, в обществе существует запрос на открытый диалог с властью. В этой связи она рекомендовала чиновникам ориентироваться на правила общения и поведения, в основе которых лежат «принципы клиентоцентричности», которые позволяют сформировать «доверие к государству».

Ранее ученые РАНХиГС Юрий Горлин и Виктор Ляшок предложили способы увеличения пенсии, чтобы она не опустилась до социально неприемлемого уровня. Среди предложенных мер — реформирование системы досрочных пенсий, дальнейшее повышение пенсионного возраста, отмена льгот по страховым взносам, постепенное увеличение ставки страховых взносов и другие.