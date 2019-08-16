https://static.news.ru/photo/3fb52c58-c116-11e9-ba49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российская сборная одержала победу в финальной эстафете конкурса «Танковый биатлон», который прошёл в подмосковном Алабино в рамках Армейских международных игр.

Россияне прошли трассу за 1 час 33 минуты и 20 секунд, установив новый рекорд скорости — 84 километра в час. Кроме того, танкисты показали наилучший результат на огневом рубеже, поразив 21 мишень из 24, сообщает РИА Новости .



На втором месте оказалась сборная Белоруссии, на третьем — команда из Казахстана.

Ранее News.ru писал, что российские танкисты установили три рекорда скорости на международных соревнованиях «Танковый биатлон». Это стало неожиданным сюрпризом не только для экипажей, но и для создателей боевых машин. Результат участникам турнира казался настолько невозможным, что судейская бригада была вынуждена перепроверить его, а впоследствии — зафиксировать рекорды.

Президент России Владимир Путин поздравил участников и гостей Армейских международных игр, стартовавших 3 августа в Подмосковье. По словам главы государства, мероприятие вносит неоценимый вклад в укрепление партнёрских связей между государствами.