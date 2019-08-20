https://static.news.ru/photo/768dabda-c33a-11e9-810e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Банки заработали за семь месяцев этого года почти 1,2 трлн рублей чистой прибыли, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Тогда показатель равнялся 776 млрд рублей, об этом говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ «О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе-июле 2019 года».

Такой резкий рост прибыли банков в значительной мере обусловлен сокращением расходов на резервы по возможным потерям, поясняет регулятор.

ЦБ также отмечает, что операционная эффективность деятельности кредитных организаций в среднем повысилась, о чём говорит сокращение отношения расходы к доходам до 41%.

Активы банков увеличились за указанный период гораздо скромнее, чем прибыль — всего на 1,6%.

Как ранее писал News.ru, банки продолжают массово снижать ставки по вкладам и кредитам. Это происходит вслед за движением ключевой ставки ЦБ.