Банки заработали за семь месяцев этого года почти 1,2 трлн рублей чистой прибыли, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Тогда показатель равнялся 776 млрд рублей, об этом говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ «О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе-июле 2019 года».
Такой резкий рост прибыли банков в значительной мере обусловлен сокращением расходов на резервы по возможным потерям, поясняет регулятор.
ЦБ также отмечает, что операционная эффективность деятельности кредитных организаций в среднем повысилась, о чём говорит сокращение отношения расходы к доходам до 41%.
Активы банков увеличились за указанный период гораздо скромнее, чем прибыль — всего на 1,6%.
Как ранее писал News.ru, банки продолжают массово снижать ставки по вкладам и кредитам. Это происходит вслед за движением ключевой ставки ЦБ.