Роскомнадзор усилит слежку за россиянами в Интернете

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) усилит слежку поиска запрещённого контента в изображениях фото и видео с помощью запуска системы «Окулус» в 2022 году, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документацию с сайта госзакупок. Подобная система будет работать на основе искусственного интеллекта, который поможет эффективно выявлять экстремистские материалы и порнографию.

Издание обнаружило тендер стоимостью 15 млн рублей на разработку технического задания для системы поиска нарушений в интернете в изображениях и видеофайлах, в число которых входит распространение экстремистских материалов и порнографии, пропаганда наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и самоубийству.

Система будет называться «Окулус», запустить её планируется в 2022 году. До сих пор поиск нарушений в изображениях и видео происходил вручную, ИИ позволит «ускорить процесс», — говорится в материале.

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