Ограничение полётов в аэропорты на юге России продлили до 7 мая

Обслуживание самолётов на лётном поле / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В Росавиации заявили о продлении режима ограничения на полёты в 11 аэропортов, находящихся на юге России, до 7 мая. Авиакомпаниям рекомендуется пользоваться альтернативными маршрутами, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Режим временного ограничения полётов в 11 российских аэропортов продлён до 07 мая 2022 года 03:45 по московскому времени, — говорится в сообщении.

Ограничены полёты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Авиаперевозчикам рекомендовано организовать доставку пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты Российской Федерации работают в штатном режиме, отметили в Росавиации.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» ранее отменила полёты в Казахстан, Азербайджан, Армению и Узбекистан до 29 октября, сообщается на сайте перевозчика. Причиной отмены называется закрытие воздушного пространства европейских стран. Других пояснений не приводится.

Росавиация также рекомендовала российским авиакомпаниям с самолётами в иностранных реестрах с 6 марта приостановить рейсы за рубеж, а с 8 марта — перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории иностранных государств в Россию. Решение было принято на фоне массовых задержаний и арестов воздушных судов РФ за границей в рамках введённых санкций.